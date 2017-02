Nowość. Kosmetyki naturalne z Toskanii IDEA TOSCANA

Idea Toscana została założona w 2002 roku z zamiarem produkcji oraz sprzedaży naturalnych i organicznych kosmetyków oraz akcesoriów użytkowych i dekoracyjnych dla domu.

Misją firmy było połączenie malowniczego piękna Toskanii z pracą rolników i rzemieślników w oparciu o kulturalne dziedzictwo przodków.

W czasach gdy wszystko podlega globalizacji należy docenić sposób produkcji toskańskich firm ponieważ jest on unikalny na tle innych metod przy jednoczesnym, ciągłym udoskonalaniu każdej fazy produkcji (w tym produkcji ręcznej) z ogromnym przywiązaniem wagi do detali.

Lista składników, z których składa się każdy produkt jest tworzona według wymogów europejskich (European Law of Cosmetics – INCI name). Wszystkie substancje surowe wykorzystywane do wytwarzaniach naszych kosmetyków są certyfikowane.

Nasze kosmetyki naturalne z Toskanii a w szczególności linia Prima Spremitura BIO odgrywa dużą rolę w rynku kosmetyków organicznych. Dbamy o każdy aspekt produkcji naszych wyrobów: od zdrowego środowiska pracy, po ścisłą kontrolę jakości czego świadectwem jest Certyfikat Organic Toscano IGP Extra Virgin Olive Oil oraz dowód uznania od włoskiego Ministerstwa Rolnictwa „Consorzia per la tutela dell’ olio extra vergine di oliva Toscano Indicazione Geografica Protetta (IGP)”

Organiczna oliwa z toskańskich oliwek zmieszana z wybranymi olejami organicznymi i innymi naturalnymi składnikami powoduje, że produkty do pielęgnacji skóry tworzą naturalną warstwę ochrony przed promieniami słonecznymi oraz zanieczyszczeniami środowiskowymi. Wspomagają również w ochronie przed utratą elastyny i kolagenu, które są odpowiedzialne za utrzymywanie odpowiednio nawodnionej i odżywionej skóry.

Składniki aktywne obecne w kosmetykach Idea Toscana:

Organiczna oliwa z oliwek – bogata w minerały i właściwości kojące i przeciwzapalne. Stymuluje produkcję kolagenu, uelastycznia i wygładza skórę. Zawiera witaminy o naturalnych właściwościach antyoksydacyjnych chroniących błony komórkowe.

Organiczne olejki z migdałów – znane ze swoich dobroczynnych właściwości, poprawiają krążenie krwi, nawilżają i działają przeciwstarzeniowo. Za działanie olejku odpowiadają zawarte w nim sole mineralne, proteiny, witaminy z grupy A, E, B, D oraz magnez.

Organiczne olejki z sezamu – zapewniają ochronę przed procesem starzenia się skóry, regenerują naskórek i nawilżają. Bogate w antyoksydanty, minerały i kwas linolowy. Oczyszczają skórę z toksyn i poprawiają krążenie krwi.

Organiczne olejki ze słonecznika – wysoka zawartość kwasu linolowego i witaminy F chroni skórę przed uszkodzeniami pozostawiając ją jedwabiście gładką

Kwas hialuronowy – naturalny antyoksydant, zwalcza wolne rodniki, spowalnia proces starzenia się skóry. Utrzymuje skórę w dobrej kondycji, odpowiednio nawilżoną i gładką.

Organiczne olejki z awokado – wysoka zawartość kwasów tłuszczowych, rozpuszczalnych w tłuszczach witamin i lecytyny, która regeneruje skórę głęboko ją nawilżając, odżywiając i wzmacniając

Organiczne olejki z aloesu – wykazują działanie oczyszczające, wygładzające i tonizujące. Aloes zawiera ważne dla naszej skóry składniki takie jak witaminy, minerały, aminokwasy i polisacharydy.

Idea Toscana i jej linia Prima Spremitura jako pierwsza na świecie została opatrzona certyfikatem IGP co daje gwarancję najwyższej jakości i pochodzenia.

Kosmetyki Idea Toscana dostępne są w sklepie biolinea.pl