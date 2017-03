Kosmetyczne nowości z Toskanii. Idea Toscana

Pierwszą z prezentowanych nowości jest Kremowe Masło, które z powodzeniem można stosować do pielęgnacji ciała, dłoni i twarzy. Masło o gęstej, kremowej konsystencji dosłownie rozpływa się na skórze. Idealnie nadaje się do regeneracji mocno przesuszonej i zniszczonej skóry. Skutecznie odżywia, nawilża i natłuszcza skórę bez pozostawiania tłustego filmu.

Masło Idea Toscana dzięki swojej unikalnej recepturze, która łączy w sobie cenne, naturalne składniki takie jak organiczna oliwa z toskańskich oliwek Extra Virgin "IGP", masło shea i masło kakaowe intensywnie nawilża, uelastycznia i odżywia skórę.

Zawarta w maśle organiczna oliwa z toskańskich oliwek wykazuje silne działanie kojące, zmiękczające i równoważące skórę. Masło shea regeneruje, zmiękcza i chroni skórę oraz nadaje skórze elastyczności i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Masło kakaowe ma właściwości antyoksydacyjne i odżywcze oraz zapobiega naturalnym procesom starzenia się skóry.

Kolejną nowością w ofercie producenta jest Delikatne mydło w płynie do higieny intymnej zapakowane w wygodną butelkę o pojemności 300ml z dozownikiem. Mydło powstało na bazie naturalnych składników roślinnych z ekologicznych i kontrolowanych, toskańskich upraw. Przeznaczone jest do codziennego stosowania zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Dzięki użyciu delikatnych składników może być stosowane przez osoby ze skłonnościami do podrażnień i alergii.

Mydło do higieny intymnej stworzono z inspiracji tradycyjnymi metodami wytwarzania mydeł marsylskich. Idealne dla osób, które kochają uczucie świeżości i czystości. W skuteczny lecz delikatny sposób oczyszcza intymne części ciała pozostawiając je odpowiednio nawilżonymi i odżywionymi.

I ostatnia pozycja w nowościach to Płyn micelarny z certyfikowanej przez Natrue i Bio Agri Cert linii kosmetyków organicznych Prima Spremitura BIO, który łączy w sobie oczyszczające właściwości mleczka do demakijażu, tonizujące i odświeżające toniku do twarzy oraz płynu do demakijażu.

Innowacyjna formuła płynu micelarnego od Idea Toscana, pozwala w szybki i skuteczny sposób usunąć makijaż, oczyścić skórę z zanieczyszczeń i optymalnie ją nawilżyć. Pozwala skórze przywrócić naturalny blask i koloryt i odpowiednio przygotowuje ją do codziennej pielęgnacji innymi kosmetykami.

Płyn micelarny powstał na bazie organicznego soku z aloesu znanego ze swoich kojących i zmiękczających właściwości a zastosowane w nim naturalne ekstrakty z cytryny i pomarańczy nadają skórze blasku i odpowiedniego kolorytu. Organiczny wyciąg z liści oliwnych działa przeciwzapalnie i zapobiega naturalnym procesom starzenia się skóry.

Naturalne kosmetyki z Toskanii Idea Toscana dostępne są w ciągłej sprzedaży na stronie internetowej biolinea.pl