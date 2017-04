Idea Toscana partnerem warsztatów z Kamilą Szczawińską i Gosią Smelcerz.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty zorganizowane przez allaboutlife.pl z modelką Kamilą Szczawińską i makijażystką gwiazd Gosią Smelcerz, których partnerem jest Idea Toscana.

W ramach panelu odbędą się warsztaty kulinarne z Kamilą Szczawińską oraz pokaz tricków w makijażu gwiazd i wykonania idealnego makijażu do zdjęć selfie prowadzony przez Gosię Smelcerz.

Autorka książki "Kuchnia dla całej rodziny", Kamila Szczawińska w ramach warsztatów kulinarnych pokaże jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, nauczy co jest ważne w jadłospisie kobiety, jak dobierać produkty i łączyć je ze sobą w potrawach. Pomoże zorganizować i przygotować posiłki tak, aby były w pełni odżywcze, odpowiadały indywidualnym potrzebom i pomagały pięknie i atrakcyjnie wyglądać.

W panelu urodowym prowadzonym przez makijażystkę Małgorzatę Smelcerz dowiemy się jak umalować się aby podkreślić to co w nas najpiękniejsze, nie poświęcając na makijaż zbyt dużo czasu. Małgosia pokaże jak stosować tricki w makijażu i podpowie jak stworzyć idealny make up do zdjęć selfie. W pokazie nie zabraknie topowych, polecanych przez Małgosię kosmetyków do makijażu i pielęgnacji twarzy w tym wybranych kosmetyków do demakijażu Idea Toscana z certyfikowanej przez Natrue i Bio Agri Cert linii kosmetyków Prima Spremitura BIO Face Care.

Warsztaty odbędą sie 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Studio Kulinarne Małe Przyjemności w Warszawie na ul. Dzielnej 15.

Serdecznie zapraszamy,

Biolinea.pl