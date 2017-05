Idea Toscana na Targach dla Kobiet "Love My Life"

28 maja 2017 od godziny 12:00 do 19:00 zapraszamy wszystkich chętnych na Targi dla Kobiet "Love My Life" zorganizowane przez AllAboutLife.pl

Będzie to wyjątkowa okazja na poznanie i przetestowanie kosmetyków naturalnych Idea Toscana a także spróbowanie toskańskiej oliwy z oliwek, z której wytwarzane są nasze kosmetyki.

Dla naszych gości przygotowaliśmy liczne promocje, konkursy i kody rabatowe na zakupy w sklepie internetowym.

W gronie kilkudziesięciu wystawców znajdą się się producenci kosmetyków, odzieży, żywności, kliniki urody czy Agencje podróży, którzy specjalnie na ten dzień przygotowali dla uczestników promocje, akcje rabatowe i piękne niespodzianki. Będą konkursy, pokazy, porady stylistów i mnóstwo warsztatów m. in. dietetycznych, makijażowych i psyche.

Love My Life to event skierowany do wszystkich kobiet mających marzenia, chcących czerpać z życia garściami, akceptujących i kochających siebie. Dla kobiet odważnych, żądnych wiedzy, mających potrzeby zmiany i chęć rozwoju.

Uczestnictwo w imprezie potwierdziły znane osoby, które będą się z Wami dzieliły wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

Swoją obecnością zaszczycą nas m. in.

- Konrad Gaca - Twórca przełomowego programu Mądrego odchudzania Gaca System, ekspert ds. leczenia otyłości, specjalista żywienia CNS, trener klasy Master Federacji Propta, autor bestsellerowych książek: "Moje odchudzanie", "Kuchnia Fit" i "Obudź w sobie wojownika. Siła motywacji". Konrad Gaca poprowadzi wykład motywacyjny pod hasłem "Motywacja kluczem do sukcesu", zaprezentuje spektakularne przemiany ludzi, którzy stosowali jego metodę i schudli ale także uwierzyli w siebie zmieniając swoje życie.

- Kamila Szczawińska - modelka od ponad 15 lat, psycholog i psychodietetyk. Miłośniczka zdrowego odżywiania się i sportowego stylu życia. Autorka książki "Kuchnia dla całej rodziny". Nieustannie pracująca nad sobą i swoimi słabościami pomimo, że pracowała dla najlepszych domów mody na świecie. Kamila poprowadzi warsztaty dla Mam i Córek pt. "Mamo chcę być piękna i chcę być modelką" czyli jak rozmawiać z córką

- Anna Gołębicka - zajmuje się marketingiem i komunikacją. Kierowała marketingiem m. in. w Canal+, CenterNet i Paged. Autorka wielu strategii komunikacji dla takich marek jak Gatta, Agata Meble, Ochnik, Lotos czy Polskie Radio. Anna Gołębicka poprowadzi wykład "Jak nie oszaleć w robocie i być dobrą marką"

- Dorota Wicik - Coach, trener, konsultant i certyfikowany trener FRIS. Promuje przedsiębiorczość wśród kobiet i mężczyzn oraz wspiera polskich przedsiębiorców w budowaniu ich efektywnych biznesów w oparciu o sprawdzone, światowe rozwiązania coachingowe. Poprowadzi wykład "Jakie jest Twoje DNA w życiu i biznesie ? odkryj je dzięki FRIS - Style myślenia i Style działania"

- Agnieszka Kałuża - z wykształcenia pedagog. Prowadzi bloga www.agapomaga.com. Można ją usłyszeć w Radio Kolor 103 FM, gdzie jako Aga Pomaga podpowiada, jak urządzić pięknie mieszkanie, jak je kreatywnie zagospodarować, wykorzystując przy tym dobrze ekonomicznie środki, które mamy na ten cel przeznaczone lub jak usunąć plamę po winie. Można ją zobaczyć również w Pytaniu na Śniadanie w TVP, gdzie również udziela wskazówek i ciekawych porad

- Małgorzata Smelcerz - makijażystka gwiazd. Freelancerka, z wykształcenia psycholog - natomiast od wielu lat zajmuje się makijażem. Na codzień pracuje przy sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Prowadzi szkolenia z makijażu. Współpracuje m. in. z Katarzyną Sokołowską, Sergiuszem Osmańskich, Pauliną Krupińską czy Zuzą Bijoch. Poprowadzi warsztaty z idealnego makijażu do zdjęć selfie

Nie zabraknie wielu innych kobiet, dzięki którym wzbogacisz swoją wiedzę praktyczną i przede wszystkim mile spędzisz czas.

Patronat medialny nad Targami objęli:

www.urodazycia.pl, www.radiokampus.fm, www.halowawa.pl, www.beautyshow.pl, www.4allwomen.pl, www.woman-news.pl, www.czasdzieci.pl, www.modaija.pl, www.kobbieciarnia.pl

biolinea.pl