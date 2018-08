Nowa linia kosmetyków z różą Idea Toscana

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od sierpnia w sprzedaży dostępna jest nowa linia toskańskich kosmetyków naturalnych Idea Toscana Prima Fioritura z naturalnymi olejkami eterycznymi z róży demasceńskiej i Centifolia oraz organicznymi ekstraktami z dzikiej róży.

W skład nowej linii Prima Fioritura wchodzi:

Masło do twarzy, szyi i dekoltu, ochronna pomadka do ust, złuszczający peeling do ust, regenerująca maska do ust, nawilżające masło do rąk, wzmacniająca maska do paznokci i skórek, oczyszczający płyn micelarny oraz subtelnie pachnące karty zapachowe idealne do szafy lub garderoby.

Aby zapoznać się z pełną ofertą kosmetyków naturalnych Idea Toscana zapraszamy na naszą stronę internetową www.lineatoscana.pl oraz Fan Page FB:

https://www.facebook.com/ideatoscanapoland